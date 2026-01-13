بيومي فؤاد يعتذر باكيًا لـ محمد سلام: أنا آسف

وجه الفنان بيومي فؤاد، اعتذارًا صريحًا للفنان محمد سلام، مؤكدًا تقديره الكبير له؛ متمنيًا عودته القوية للساحة الفنية.

وقال بيومي فؤاد، خلال ظهوره في بودكاست «شقة التعاون» مع الفنان حسام داغر، متأثرًا: «نفسي أشوفلك شغل في رمضان السنة دي، ربنا يوفقك ويصلح حالك، وأنا عارف معدنك كويس أوي، وربنا رب قلوب، يا رب الموضوع ده يعدي على خير، وإنت عارف مين بيومي فؤاد، ولو زعلان مني أنا آسف».

وأشاد بيومي فؤاد بنجاح مسلسل «كارثة طبيعية» بطولة محمد سلام، مؤكدًا أن العمل حقق صدى واسعًا ونجاحًا لافتًا، مضيفًا: «ربنا جبر بخاطر محمد سلام بنجاح المسلسل، والعمل كسر الدنيا وحقق نجاح كبير».

المصري اليوم