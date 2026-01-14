الجيش المصري يكشف سر زيارة صدام حفتر المفاجئة للقاهرة

في خطوة تعكس عمق التنسيق العسكري والأمني بين مصر وليبيا أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تفاصيل زيارة الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، لمصر.

والتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بنائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين.

وشهد اللقاء مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالملف الليبي.

كما استقبل الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الضيف الليبي في مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، شملت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، في إشارة رمزية قوية إلى متانة العلاقات.

وأكد رئيس الأركان المصري اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والليبية، مشددًا على حرص القيادة العامة على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية، وأهمية تضافر الجهود المشتركة لمواجهة كافة التهديدات التي قد تمس أمن واستقرار الدولة الليبية.

من جانبه، أعرب الفريق أول ركن صدام حفتر عن تقديره الكبير للدور المصري الداعم للشعب الليبي في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، مشيدًا بسعي القاهرة الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ونقل تحيات والده المشير خليفة حفتر إلى القيادة المصرية.

وحضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية، مما يعكس أهمية هذه الزيارة في توقيت إقليمي حساس يشهد تطورات معقدة على الحدود الغربية لمصر وفي شرق ليبيا.

تأتي الزيارة في سياق علاقات استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، حيث تعد مصر من أبرز الداعمين لاستقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها العسكرية، خاصة مع التحديات الأمنية المشتركة مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود والتنسيق في ملفات إقليمية مثل السودان وشرق المتوسط.

وتكتسب الزيارة أهمية إضافية كونها تأتي بعد أشهر قليلة من تعزيز دور صدام حفتر داخل الهيكل العسكري الليبي، مما يعكس استمرار قنوات التواصل والتشاور العسكري على أعلى المستويات.

