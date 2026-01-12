وزارة الثقافة والإعلام والسياحة تحتفل باستعادة 570 قطعة من الآثار المنهوبة

تنظم وزارة الثقافة والإعلام والسياحة في تمام الحادية عشرة والنصف من صباح الثلاثاء بقاعة الربوة بمدينة بورتسودان، احتفالا باسترداد 570 قطعة أثرية من الآثار السودانية المنهوبة تغطي الفترة ماقبل التاريخ و حتي الآن، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي والحفاظ على الهوية التاريخية للسودان.

ووجّهت الوزارة باسم الوزير الأستاذ خالد الإعيسر، الدعوة لحضور فعالية الإعلان الرسمي لاستعادة عدد كبير من الآثار السودانية المنهوبة.

ويخاطب الفعالية وزير الثقافة والإعلام والسياحة ووكيل الوزارة وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وتأتي الفعالية ضمن ختام أنشطة وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بمقرها المؤقت بمدينة بورتسودان، تحت شعار (ختامه مسك).