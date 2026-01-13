القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن عن الأحداث الساخنة التي صاحبت زواج إبنة البنا: (قلبي مع العروس بت عاصم.. شوية مرضى ومعاتيه قلبوا ليها ليلة عمرها مغارز ومطاعنات)

انتقدت الناشطة, والقيادية بقوى الحرية والتغيير, حنان حسن, الأحداث الساخنة التي صاحبت زواج إبنة الفنان عاصم البنا, بالقاهرة.

وكان الحفل قد شهد لقطة أثارت الجدل بين المطربتين ندى القلعة, وأفراح عصام, حيث فسر الجمهور الواقعة على أنها إشارة واضحة للفنانة هدى عربي, التي دخلت معهن في خلافات سابقة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الناشطة حنان حسن, تدوينة ساخنة عن الواقعة التي تصدرت “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت القيادية بالحرية والتغيير: (قلبي مع العروس بت عاصم البنا شوية مرضى ومعاتيه قلبوا ليها ليلة عمرها مغارز ومطاعنات).

محمد عثمان _ النيلين