شاهد بالصور والفيديو.. أطلق عليها اسم “السودان وطننا الغالي”.. طالب سوداني يخترع مسيرة حربية تملك خاصية العودة للتزود بالذخائر ووزير الدفاع التركي يلتقي به ويبدي إعجابه الشديد بمشروعه

كشف الطالب السوداني, المهتدي بالله, والذي يدرس هندسة الميكاترونكس, بجامعة دوزجة التركية, عن قيامه بمشروع جديد عبارة عن “مسيرة” حربية أطلق عليها اسم “249”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر المهتدي بالله, مقطع فيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أكد من خلاله حبه للمشاريع.

وأكد الطالب السوداني, أن مشروعه القادم والمتوقع أن يكتمل قريباً هو المسيرة الحربية 249, “بصمة السودان وطننا الغالي”.

وذكر المهتدي بالله, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن فكرة المشروع هي, إصابة الأهداف والرجوع إلى نقطة الإقلاع لتعبئة الذخيرة, ومت ثم الذهاب إلى هدف آخر.

وأكد الطالب السوداني, أن المشروع فتح له باب حديث مع شخصيات مهمة مثل وزير الدفاع التركي, الذي ظهر معه في إحدى اللقطات معبراً من خلالها عن إعجابه الشديد بالاختراع.

