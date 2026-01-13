مداراتمنوعات

شاهد بالصور والفيديو.. أطلق عليها اسم “السودان وطننا الغالي”.. طالب سوداني يخترع مسيرة حربية تملك خاصية العودة للتزود بالذخائر ووزير الدفاع التركي يلتقي به ويبدي إعجابه الشديد بمشروعه

2026/01/13
612140137 897059776189020 5786009695037200376 n

كشف الطالب السوداني, المهتدي بالله, والذي يدرس هندسة الميكاترونكس, بجامعة دوزجة التركية, عن قيامه بمشروع جديد عبارة عن “مسيرة” حربية أطلق عليها اسم “249”.

612140137 897059776189020 5786009695037200376 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر المهتدي بالله, مقطع فيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أكد من خلاله حبه للمشاريع.

613302133 897059799522351 2221824255492904628 n

وأكد الطالب السوداني, أن مشروعه القادم والمتوقع أن يكتمل قريباً هو المسيرة الحربية 249, “بصمة السودان وطننا الغالي”.

وذكر المهتدي بالله, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن فكرة المشروع هي, إصابة الأهداف والرجوع إلى نقطة الإقلاع لتعبئة الذخيرة, ومت ثم الذهاب إلى هدف آخر.

614209001 897059862855678 652885183016329039 n

وأكد الطالب السوداني, أن المشروع فتح له باب حديث مع شخصيات مهمة مثل وزير الدفاع التركي, الذي ظهر معه في إحدى اللقطات معبراً من خلالها عن إعجابه الشديد بالاختراع.

612612372 897059906189007 3062370779579745561 n

ياسين الشيخ _ النيلين

