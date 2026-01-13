شاهد بالفيديو.. شبيهة الفنانة هدى عربي توجه رسالة لها وساخرون: (طبالة ومنافقة وكنتي واقفة مع ندى القلعة وبتشحني فيها)

تعرضت سيدة سودانية, لهجوم إسفيري كبير وذلك بعد نشرها مقطع فيديو على إحدى حساباته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبرت فوزية حسن, عن سعادتها الكبيرة بسبب تشبيه البعض لها بالفنانة الشهيرة هدى عربي.

وعبر المقطع بعثت شبيهة المطربة برسالة للسلطانة, أكدت من خلالها محبتها الشديدة لها واعتبرت أن هدى عربي, المطربة الوحيدة التي تمثلها.

من جانبه فقد هاجم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي السيدة, ووصفوها بالطبالة والمنافقة, وذكروا أن نفس السيدة التي تدعي حبها للمطربة هدى عربي, ظهرت وهي تشحن في الفنانة الأخرى ندى القلعة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد كتبت أثار مبارك, رداً على المقطع: (طباله ومنافقه امس م كنتي بتمغرزي فيها وتشحني ف ندي م خليتن كيا م سويتنها).

محمد عثمان _ النيلين