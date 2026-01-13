شاهد بالفيديو.. “مهما كبرت لكنك تبقى في نظر أمك طفل”.. الفنانة حنان بلوبلو تحرس إبنها المطرب محمد بشير بالنظرات في كل مكان وساخرون: (خائفة عليك من الخالات الذين من حولك)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف إبنة الفنان عاصم البنا, الذي أقيم قبل يومين بالقاهرة.

الحفل الذي وصفه المتابعون بالأسطوري حضره عدد كبير من المعازيم ومن المطربين الذين حضروا لمشاركة زميلهم الأفراح بمناسبة زواج إبنته.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهرت إحدى اللقطات المتداولة والتي تم تصويرها من الحفل, الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, وهي تحرس إبنها المطرب محمد بشير, بالنظرات.

وظهرت بلوبلو, وهي تتابع نجلها أثناء تقديمه وصلة غنائية وسط حشود من المعازيم والمطربين الذين كانوا يقفون من حوله بالمسرح.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بتعليقات ساخرة أبرزها: (مهما كبرت لكنك تبقى في نظر أمك طفل), و (خائفة عليك من الخالات الذين من حولك).

محمد عثمان _ النيلين