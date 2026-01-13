شاهد بالفيديو.. هددها بنشر مقاطع فاضحة.. ناشط سوداني معروف يفجر مفاجأة كبيرة: (متزوج من مطربة شهيرة زواج “عرفي” وضبطتها في يوم من أحد الشيوخ وهما يمارسان الفاحشة داخل الغرفة)

فجر ناشط سوداني, معروف على مواقع التواصل الاجتماعي, خصوصاً “فيسبوك”, مفاجأة كبيرة عبر مقطع فيديو قام بنشره وحقق انتشار واسع على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فجر الناشط “مايكون”, مفاجأة كبيرة حينما أعلن عن زواجه في وقت سابق من مطربة سودانية, شهيرة لم يكشف عن اسمها.

وأكد الناشط أن الزواج كان “عرفي”, وسري بينهما حيث تقابلا في إحدى الشقق, وقاما بعمل “قسيمة”, زواج مضروبة, حتى يتمكنا من البقاء مع بعضهما.

وكشف “مايكون”, عن تلقيه تهديدات من المطربة, بعدما ضبطها في وضع مخل مع شيخ أتت به لكشف أعمال السحر والحسد المعمول لها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد هدد الناشط, المطربة بنشر مقاطع فاضحة لها حال إستمرارها في تهديده عبر الرسائل والمكالمات.

محمد عثمان _ النيلين