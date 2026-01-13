شاهد بالصورة.. بعد ظهورهما في لقطة ملفتة خلال حفل زفاف إبنة عاصم البنا.. هل عادت الفنانة إيمان الشريف لطليقها العازف “أيهاب”

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صورة قام بالتقاطها الفنان الشهير محمد بشير, من حفل زفاف إبنة الفنان المعروف عاصم البنا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللقطة جمعت بين المطرب محمد بشير, والمطربة إيمان الشريف, وطليقها العازف إيهاب شيكو.

جمهور مواقع التواصل تداول الصورة التي تم وصفها بالملفتة والمعبرة مع تساؤولات عديدة من المتابعين: (هل عادت إيمان الشريف, لطليقها إيهاب).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن والد الفنانة, كان قد فجر مفاجأة كبيرة قبل أيام بإعلانه إنفصال إبنته عن زوجها ووالد إبنتها والعازف المعروف بفرقتها الموسيقية إيهاب شيكو.

محمد عثمان _ النيلين