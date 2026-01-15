ارتفاع قياسي في “مؤشر البيتزا” قرب البنتاغون مع تصاعد وتيرة تهديدات ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، بارتفاع “مؤشر البيتزا” قرب مبنى البنتاغون، ما يدعم احتمالية بدء عملية عسكرية أمريكية جديدة خلال ساعات.

وسجل “مؤشر البيتزا” بمحل “دومينوس بيتزا” ارتفاعا بنسبة 1000% عند الساعة الواحدة مساء بتوقيت واشنطن، وواصل المؤشر الارتفاع في الساعات التي تلت حيث بلغ ذروته على الساعة الخامسة مساء.

و”مؤشر البيتزا” يرتبط منذ سنوات بارتفاع الطلبات الليلية قرب البنتاغون، حيث تجهز الإدارة الأمريكية على الأرجح عمليات عسكرية أو اجتماعات أمنية طارئة.

ففي الساعات الأولى من يوم 3 يناير الجاري، ارتفعت طلبات البيتزا في محيطات مبنى مقر وزارة الدفاع الأمريكية بشكل غير معتاد، وبعد ساعات بدأت العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو.

وسجلت الطلبات ارتفاعا بنسبة 700% ليلة الهجوم الأمريكي على فنزويلا، وارتفعت بنسبة 1250% مساء يوم الأحد التالي بالتزامن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتهديداته لكل من كولومبيا والمكسيك وإيران.

وقد تزامن النشاط مع انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبل الإعلان الرسمي عن العملية.

ويرصد “مؤشر البيتزا” الذي اكتسب شهرة منذ التسعينيات، طلبات البيتزا قرب المؤسسات الأمريكية الحساسة كوسيلة للتنبؤ بالتحركات العسكرية أو الأزمات السياسية، فقد أظهرت سوابق تاريخية أن زيادة الطلبات تحدث قبل أحداث كبرى مثل غزو العراق للكويت عام 1990، وحرب الخليج الثانية عام 1991، والأزمات السياسية في الولايات المتحدة خلال التسعينيات.

ويؤكد خبراء أن “مؤشر البيتزا” يظل ظاهرة ثقافية واستخباراتية مفتوحة للتفسير، تعكس العلاقة بين النشاط اليومي في واشنطن والأحداث الكبرى عالميا، لكنه لا يعد مؤشرا رسميا أو مؤكدا للنشاط العسكري أو السياسي، إذ يمكن أن تتسبب عوامل عادية أخرى في ارتفاع الطلبات مثل ساعات العمل الطويلة أو الطلب الموسمي.

ويأتي هذا التحديث فيما تشهد عدة مناطق في العالم توترات عسكرية وسياسية، مما يغذي تفسيرات بعض المتابعين بأن النشاط المتزايد قد يعكس اجتماعات طارئة أو استعدادات ليلية للقادة العسكريين والاستخباراتيين.

