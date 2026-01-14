إحصاء: ضربات ترامب الجوية في عام واحد تعادل حصيلة بايدن في 4 سنوات

كشف إحصاء أجرته منظمة “أكليد” غير الحكومية أن الجيش الأمريكي ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض نفذ عددا من الضربات الجوية مساويا لعدد تلك التي نفذها خلال رئاسة جو بايدن بأكملها.

وحسب المنظمة فإنه مع الضربات التي نفذتها طائرات أمريكية على الدفاعات الجوية الفنزويلية أثناء القبض على نيكولاس مادورو في 3 يناير، يصل مجموع الضربات التي نفّذت منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير 2025، إلى 672 ضربة جوية أو بطائرات مسيرة مقارنة بـ694 خلال كامل ولاية جو بايدن (2021-2025).

واستهدفت اليمن سبع على الأقل من أصل عشر غارات خلال العام الماضي، معظمها في عمليات استهدفت الحوثيين. واستهدفت حوالي اثنتين من كل عشر غارات “الحركات الإرهابية” في الصومال.

كما شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية في نيجيريا وسوريا والعراق وإيران، وتنفذ منذ سبتمبر ضربات تستهدف قوارب تقول إنها تهرب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وتسببت هذه الضربات في مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مدنيون، وفقا لإحصاء “أكليد”.

روسيا اليوم