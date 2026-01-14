ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت طبق سلطة كل يوم؟

يعد طبق السلطة من أكثر الوجبات تنوعا وسهولة، إذ يمكن تناوله كطبق جانبي أو وجبة رئيسية، مع خيارات لا حصر لها من المكونات التي تناسب مختلف الأذواق.

وتعتمد معظم السلطات على قاعدة من الخضراوات، مع إمكانية إضافة الفواكه والمكسرات والبذور والخبز المحمص ومصادر البروتين، ما يجعلها وجبة متوازنة من حيث القيمة الغذائية.

تلبية الحصص اليومية من الخضراوات

بحسب موقع “ستارز إنسايدر”، توصي الإرشادات الغذائية بتناول خمس حصص يومية من الفاكهة والخضراوات، وهو هدف يصعب على كثيرين تحقيقه. غير أن تناول طبق سلطة يوميا قد يساعد على تغطية هذه الحصص بسهولة، خاصة إذا تنوعت مكوناته.

تقليل خطر الأمراض المزمنة

عند احتواء السلطة على تشكيلة غنية من الخضراوات، يحصل الجسم على جرعة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وهو ما قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. كما أن إضافة الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب تعزز صحة القلب والشرايين.

دعم صحة الدماغ

تشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن تناول الخضراوات الورقية بانتظام قد يساهم في الحد من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر، ما يجعل إدراجها في طبق السلطة خيارا ذكيا لصحة الدماغ.

تحسين الهضم وتنظيم السكر

تعد الخضراوات والفواكه مصادر غنية بالألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والهضم، وتؤدي إلى براز أكثر تماسكا. كما قد يساهم طبق السلطة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

مصراوي