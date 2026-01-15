ترامب: السيطرة الأميركية على غرينلاند ضرورية لمنظومة الدفاع الجوي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند “ضرورية” لمنظومة “القبة الذهبية” للدفاع الجوي والصاروخي التي يخطط لإنشائها.

وكتب ترامب، الذي تعهد السيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية من حليفته الدنمارك، على وسائل التواصل الاجتماعي “تحتاج الولايات المتحدة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي. إنها ضرورية لنظام القبة الذهبية الذي نبنيه”، مضيفا “يصبح حلف الناتو أكثر قوة وفعالية بكثير إذا كانت غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة. وأي شيء أقل من ذلك غير مقبول”.

جريدة الرياض