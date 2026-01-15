حمد بن جاسم يدعو لموقف خليجي موحد ويحذر من تداعيات أي مغامرة عسكرية ضد إيران

دخل الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، على خط الأزمة الإقليمية المتصاعدة، محذرا من العواقب الكارثية على المنطقة من أي عمل عسكري ضد إيران.

وأكد الشيخ حمد بن جاسم في تصريحات عبر منصة “إكس” أن استخدام القوة العسكرية لن يخدم مصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بل سيتسبب في زعزعة شاملة لاستقرار الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة تشكيل موقف خليجي موحد يهدف إلى ممارسة ضغط دبلوماسي مكثف على الإدارة الأمريكية، لحثها على الدخول في مفاوضات جادة ومحدودة الزمن لإنهاء حالة التوتر القائمة، مؤكدا أن الحوار يبقى المسار الوحيد لحل الخلافات العميقة مع طهران بغض النظر عن حجم الفجوات في المواقف.

كما تطرق إلى التطورات الداخلية الإيرانية محذرا من أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي هناك ستؤدي إلى فوضى غير متوقعة العواقب على المنطقة بأسرها، وأشار إلى أن ضمان استقرار الخليج يتطلب التعامل بحكمة مع الأزمات وتجنب أي تصعيد عسكري قد يخرج عن نطاق السيطرة.

