رئيس الوزراء يوجه بإنشاء (20) مدرسة صناعية فنية وتعمم لتغطي كافة ولايات البلاد

وجه معالي السيد رئيس الوزراء د.كامل إدريس بإنشاء (20) مدرسة صناعية فنية وتعمم لتغطي كافة ولايات البلاد،مؤكداً إهتمام حكومة الأمل بالتعليم الفني والتقني والتقاني.

جاء ذلك لدى زيارته المفاجئة الاربعاء لمدرسة أمدرمان الثانوية الصناعية رافقه من خلالها السيد وزير التعليم والتربية الوطنية د.التهامي الزين حجر والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي.

ووجه معالي السيد رئيس الوزراء بالتوسع في مجال التعليم الفني كماً ونوعاً وزيادة عدد المدارس الصناعية، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم يساعد في إعادة الاعمار والبناء ودفع عجلة التنمية بالبلاد.

وأكد سيادته إهتمام حكومة الأمل بذوي الهمم وتنمية قدراتهم باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع.

وأشار د.كامل إدريس خلال مخاطبته المعلمين والطلاب إلى أن مدرسة أمدرمان الثانوية الصناعية تعتبر اقدم مدرسة صناعية على مستوى السودان والقارة الأفريقية.

وحث سيادته الطلاب على المثابرة والاجتهاد والنجاح للمساهمة في إعادة الاعمار والبناء.

من جانبه أكد السيد وزير التعليم والتربية الوطنية د.التهامي الزين حجر أن هذه الزيارة تؤكد إهتمام حكومة الأمل بالتعليم الفني.