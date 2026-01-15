ورشة لدور الطب العدلي في كشف الجرائم والانتهاكات بكسلا

أكد وزير التنمية الإجتماعية نائب والي كسلا الاستاذ عمر عثمان آدم لدى مخاطبته الاربعاء بقاعة الشرطة بكسلا ورشة الطب العدلي ودوره في كشف الجرائم والانتهاكات الواسعة لمليشيا ال دقلو الإرهابيه التي ينظمها اتحاد الشباب بالتعاون مع نقابة المحامين بالولاية تحت شعار (نحو شراكه فاعله في بناء القدرات ونشر الوعي القانوني) ، اكد اهتمام الدولة بإقامة مثل هذه بالورش المتخصصة.

وامتدح عمر الشراكة الذكية بين نقابة المحامين السودانيين واتحاد شباب السودان بولاية كسلا في تنظيم ورشة “الطب العدلي ودوره في كشف الجرائم والانتهاكات الواسعة”.

واشار إلى التحديات التي تمر على البلاد ومؤسساتها على كافة المستويات.

واكد أهمية تضافر الجهود لتثبيت الجرائم التي ارتكبتها مليشيا ال دقلو الإرهابية وفضحها .