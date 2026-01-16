وزارة الصحة بسنار تفتتح مركز فحص الايدز بمستشفى المزموم

افتتحت وزارة الصحة بولاية سنار، الاربعاء، مركز الفحص الطوعي بمستشفى المزموم بمحلية الدالي والمزموم وذلك لفحص الايدز .

واكدت منسق برنامج الايدز بوزارة الصحة الاستاذة عوضية الأنصاري انهم قاموا بزيارة اشرافية لمراكز الايدز والدرن بمستشفى المزموم مشيرةً إلى أنهم وقفوا على مركز الدرن بمستشفى المزموم الذي خربته المليشيا المتمردة.

من جهتها اكدت مدير مكافحة الأمراض بوزارة الصحة بسنار سحر عامر النور أن برنامجي الدرن والايدز ظلا يعملان في احلك الظروف مؤكدة أن وزارة الصحة تعمل على تفعيل جميع برامج المكافحة للأمراض السارية وغير السارية.