شاهد بالصورة والفيديو.. العدسات رصدته أثناء تجهيزاته لحفل زواجه الأسطوري.. من هو عثمان علي زوج “رنيم” إبنة المطرب عاصم البنا؟

تصدر زواج إبنة الفنان السوداني, الشهير عاصم البنا, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الاهتمام الإسفيري الكبير الذي حظي به والحشود الكبيرة التي حضرته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزواج الذي وصف بالأسطوري, أقيم بإحدى القاعات الفخمة بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور غير مسبوق من المطربين, والمطربات, وأهل الإعلام.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, أصابه الفضول بسبب عدم ظهور العروسين في أي لقطة أو مقطع فيديو من حفل زفافهما.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن صفحات قليلة قامت بنشر مقطع فيديو للعريس وهو يستعد لحفل زفافه بحلاقة الشعر.

وكشفت ذات الصفحات تفاصيل قليلة عن العريس, حيث أكدت أن زوج “رنيم” عاصم البنا, رجل أعمال معروف وأسمه عثمان علي.

محمد عثمان _ النيلين