مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. مطار الخرطوم الدولي يلبس حلة زاهية وداليا الياس تُبشر بعد زيارة من قلب الحدث: (حاجة في غاية الإبهار… شغل مختلف وتغيير جذري وخطة هندسية وفنية مستقبلية مذهلة)

2026/01/14
614405145 2208234916252434 3883213583661587713 n

615584638 2208234756252450 6993671730663622351 n

أبهرت الشاعرة, والصحفية, السودانية, المعروفة داليا الياس, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بصور حديثة لمطار الخرطوم الدولي, بعد زيارة قامت بها مؤخراً للمطار الذي يقع في قلب العاصمة الخرطوم.

615189954 2208234819585777 5437047198798698942 n

وكان مطار الخرطوم, قد تعرض لتخريب بعد الإشتباكات التي شهدها جراء الحرب التي اشتعلت في بدايتها من داخله ما عرضه لحالة دمار شامل.

615133310 2208234869585772 3305816063034102083 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصحفية كانت قد سجلت زيارة رصدت من خلالها أعمال الصيانة الكبيرة التي شهدتها صالات المطار.

614405145 2208234916252434 3883213583661587713 n

وكتبت داليا الياس, على الصور: (أبشركم والله… بكل سعادة وفخر وشوف عين… مطار الخرطوم حااااجة في غاية الإبهار… شغل مختلف… إدارة رشيدة مميزة…حماس منقطع النظير… تغيير جذري… خطة هندسية وفنية مستقبلية مذهلة.).

615418819 2208235022919090 2987404052617156742 n

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (حكايات دمار موجعة ولكن حماس الأنقياء أحالها لقصص تاريخية من الإنجاز والتعمير والجمال والأمل.شكراً سعادة الفريق “سر الختم”, ورجاله الوطنيين المبذولين للبلاد والعباد.).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/14