الخارجية تبدأ إجراءات العودة إلى الخرطوم باستئجار مكاتب في محلية كرري

قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مكتب ولاية الخرطوم باستئجار مكاتب في محلية كرري تنفيذا لقرار عودة الوزارات لولاية الخرطوم .

قال السفير خالد أحمد رئيس لجنة حصر وجمع وتصنيف المكاتبات والملفات في تصريح لوكالة السودان للانباء ان إدارة التوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ستباشر عملها خلال الأسبوع القادم كمقدمة لعودة جميع إدارات واقسام الخارجية من بورتسودان.

الجدير بالذكر بان وفد المقدمة قد وصل الخرطوم يوم الاثنين الماضي وشرع في الاعداد لانتقال وزارة الخارجية للعاصمة الخرطوم ومن المتوقع ان تباشر الوزارة عملها من الخرطوم نهاية الشهر الجاري .

سونا