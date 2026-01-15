كامل إدريس يوجه بتخصيص نافذة للمعلمين في مراكز خدمات الجمهور والمستشفيات

أكد رئيس الوزراء د.كامل إدريس على أهمية دور وزارة التعليم والتربيةالوطنية باعتبارها سنام الوزارات في العمل الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وأشاد سيادته بالنجاحات والانجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وشدد على ضرورة مواصلة هذه الانجازات، كما أشاد بالخدمات غير المسبوقة التى تقدمها الوزارة.

جاء ذلك لدى زيارته الميدانية اليوم لوزارة التعليم والتربية الوطنية في إطار زياراته للوزارات للوقوف على إستئناف عملها من العاصمة القومية الخرطوم، رافقه من خلالها الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي.

وتعهد رئيس الوزراء بمعالجة كافة التحديات التى تواجه وزارة التعليم والتربية الوطنية في مقدمتها معالجة استحقاقات المعلمين بولاية الخرطوم وبقية الولايات.

وأشاد د.كامل إدريس بالدور الكبير الذي قام به المعلمين في امتحانات الشهادة الثانوية،ووجه بتخصص نافذة للمعلمين في مراكز خدمات الجمهور والمستشفيات.

وتلقى رئيس الوزراء والوفد المرافق له إستقبالاً كبيراً من قيادة الوزارة والعاملين.

ووقف سيادته على الدور الكبير الذي يضطلع به مركز استخراج الشهادة الثانوية،بالاضافة الى قسم توثيق الشهادات.

وقدم وزير التعليم والتربية الوطنية د.التهامي الزين حجر خلال الزيارة تنويراً حول إنجازات الوزارة شملت تعيين (٥٠٠) ألف معلم،وتدريب (٤٢) ألف معلم،وإقامة امتحانات الشهادة الثانوية ، واستعرض كذلك جهود الوزارة في الاجلاس وتوفير الكتاب المدرسي وصيانة المدارس.

وأبان د.التهامي أن وزارته ستعرض قريباً قانون التعليم على مجلس الوزراء، وأشار إلى فراغ الوزارة من مراجعة المناهج،مؤكداً أن تطوير التعليم الفني من أولويات وزارته.