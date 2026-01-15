وزير المعادن يبحث مع البنك الدولي تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم قطاع التعدين

بحث وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه مع مجموعة البنك الدولي، ممثَّلة في السيدة فاليري ليفكوف، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، اليوم فرص تمويل مشروعات البنية التحتية بالسودان، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها السودان في مجالات المعادن الصناعية والمعادن الحرجة، مؤكداً أهمية استثمار هذه الموارد بصورة فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير المعادن الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به البنك الدولي في دعم قطاع التعدين، من خلال إدخال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، لا سيما في مجالات الاستكشاف الرقمي والإنتاج، وربط السودان بمراكز الابتكار الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

من جانبها، أبدت ممثلة البنك الدولي اهتمام المجموعة بدعم مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المجتمعية.

واتفق الجانبان على التنسيق لعقد اجتماع موسّع خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الجهات ذات الصلة، لمناقشة هذه المشروعات بصورة تفصيلية ودفعها إلى حيز التنفيذ.

سونا