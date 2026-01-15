لجنة أمن الخرطوم تؤكد دعمها لجهود مكافحة المخدرات وتشيد بنتائج الكردونات وضبط الوجود الأجنبي

أكدت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة دعمها لجهود مكافحة المخدرات عقب تداولها للتقرير الذي قدمه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، موضحا أن الحرب جلبت معها كميات من المخدرات مما استدعى تكثيف الحملات التي أسفرت عن ضبط كميات منها لافتاً إلى وضع خطة محكمة لمراقبة دخول المخدرات.

من جهته قرر والي الخرطوم تفعيل مجلس مكافحة المخدرات الولائي ليقوم بمهامه المنصوص عليها في قرار التكوين.

في السياق وقف الاجتماع على جهود ضبط الوجود الأجنبي حيث تم ضبط (60) أجنبي مخالف خلال هذا الاسبوع كما تم تسيير (6) رحلات عبر الحدود لترحيل الأجانب لبلدانهم.

وفيما يتعلق بحملات شرطة المرور لضبط المركبات المخالفة تم توقيف عدد (346) مركبة مخالفة فيما ضبطت حملات الشرطة العسكرية عدد (40) موتر مخالف لأمر الطوارئ بحظر استخدام المواتر. كما قامت لجنة سحب المركبات المنهوبة الموجودة بالشوارع بسحب (326) مركبة.

فيما أشار التقرير الجنائي إلى استقرار الأحوال الأمنية ووقف الاجتماع على نشاط الخلية الأمنية إذ تمكنت من القبض على (112) متهم متعاون مع المليشيا بالإضافة إلى القبض على كمية من الأسلحة والذخائر والمهمات العسكرية.

كما اشاد الاجتماع بالنتائج التي حققها التطويق الامني (الكردونات) والاطواف المشتركة.

سونا