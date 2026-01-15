مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. “عمرة عن فقيد روحي”.. المودل الحسناء أمل المنير تؤدي “العمرة” للمرة الثانية وتهدي ثوابهما لروح زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع والجنس اللطيف يسخر: (عمرة بمكياج دي ما سمعنا بيها)

2026/01/15
615807933 18551967682060622 4142979180380834969 n

نشرت المودل, والممثلة, ونجمة السوشيال ميديا الحسناء, أمل المنير, صور على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المودل التي تلقب نفسها باسم “أمول”, وهي تؤدي مناسك العمرة, أمام الكعبة المشرفة.

615807933 18551967682060622 4142979180380834969 n

وكشفت “أمول”, في تدوينتها عن إهدائها العمرة لروح زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع, الذي قتل في الأيام الأولى من الحرب.

616611261 18551967700060622 7187467359748167074 n

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الممثلة أمل المنير, كانت قد أدت العمرة, العام الماضي وأهدتها أيضاً لروح زوجها القتيل, وكتب أمول, على الصور التي قامت بنشرها: (عمرة عن فقيد روحي).

616292700 18551967697060622 4165561145350828776 n

تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي لم تخلو من السخرية خصوصاً من الجنس اللطيف, حيث كتب إحداهن ساخرة: (عمرة بمكياج دي ما سمعنا بيها).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/15