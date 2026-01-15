أثناء تفاعله في الرقص.. مواطن سوداني يحول “تحويشة” عمره بالخطأ في حساب الفنانة فهيمة عبدالله ويناشدها: (تستاهليها لكن دي ما قروشي والله)

كشفت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, عن فقدان مواطن شاب, لتحويشة عمره أثناء تفاعله بالرقص خلال حفل أحيته الفنانة فهيمة عبد الله.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من بعض الصفحات فقد ناشد مواطن الفنانة فهيمة عبد الله, مطالبها بإعادة مبلغ ملياري جنيه قام بتحويلها عن طريق الخطأ إلى حسابها المصرفي خلال إحدى حفلاتها.

وأكدت الصفحات أن الشاب كان يقصد تحويل مبلغ 20 ألف جنيه فقط كهدية، لكنه أضاف أصفارًا إضافية بسبب انشغاله بالرقص. وقد عبّر الشاب عن استغاثته برسالة خاصة قال فيها: “تستاهلي يا فهيمة، لكن دي ما قروشي ، والله العظيم.”.

محمد عثمان _ النيلين