شاهد بالفيديو.. الناشط والسياسي عثمان ذو النون يثبت بالدليل: (عبد الرحيم دقلو أصيب بالجنون والصامولة فكت منو منذ تلك اللحظة ولهذا السبب حميدتي لم يفقد عقله مثل أخيه)

2026/01/15
سخر الناشط, والسياسي, السوداني, الشهير عثمان ذو النون, في بث مباشر له عبر إحدى منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي من قائد ثاني قوات الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد ذو النون, في حديثه أن عبد الرحيم دقلو, فقد صوابه وأصيب بالجنون وقال ساخراً: (صامولتو فكت).

وذكر الناشط أن قائد ثاني المليشيا, فقد صوابه منذ خطابه الشهير الذي قال فيه “يا برهان بتحاربنا ليه؟”, وظهر بعدها مرتبكاً ويتخبط في عدد من خطاباته.

وأكد ذو النون, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن قائد المليشيا “حميدتي”, لم يفقد عقله مثل شقيقه لعدم وجوده على قيد الحياة, ولو كان موجود لأصيب مثل شقيقه عبد الرحيم.

محمد عثمان _ النيلين

