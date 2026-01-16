السيسي يطلب إدخال مقرر جديد على مناهج التعليم المصرية

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع وزير التعليم الياباني ماتسوموتو يوهي، إدخال مادة البرمجيات وفق المناهج اليابانية في برامج التعليم المصرية.

وزار الوزير الياباني مصر في محطته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه، وخلال اللقاء، أشاد الوزير الياباني بتجربة “المدارس اليابانية” في مصر، واصفًا إياها بأنها “نموذج ملهم” تسعى طوكيو إلى تعميمه في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، وضع الرئيس السيسي خارطة طريق طموحة لتطوير منظومة التعليم المصري بالاستعانة بالخبرات اليابانية، مُوجّهًا بـمضاعفة عدد المدارس المصرية اليابانية خلال الخمس سنوات المقبلة، مع زيادة الاعتماد على المديرين والخبراء اليابانيين لضمان نقل قيم “الانضباط” والرؤية التعليمية الفريدة التي تميز النظام الياباني.

كما كشف اللقاء عن خطوة تقنية نوعية تتمثل في إدخال مادة البرمجيات وفق المناهج اليابانية لنحو 750 ألف طالب مصري، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني وتأهيل المعلمين لتدريس اللغة اليابانية بكفاءة عالية.

وأعرب الوزير الياباني عن تقدير بلاده للدور الثقافي الدولي لمصر، مهنئًا إياها بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتنسيق الوثيق بين طوكيو والقاهرة في المحافل الثقافية العالمية.

ولم تقتصر المباحثات على التعليم الأساسي، بل شملت أيضًا دعم برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكثيف التبادل الطلابي بين البلدين، في إطار رؤية شاملة لبناء جسور معرفية وثقافية مستدامة.

ويأتي هذا التقارب في ظل استمرار الدور البارز لليابان في دعم الصروح الثقافية المصرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، ما يعزز مكانتها كشريك تنموي استراتيجي في قلب الدولة المصرية.

المصدر: RT