بفضل “إصبع ترامب الوسطى”.. عامل يجني نصف مليون دولار في يوم واحد!

جمع عامل مصنع فورد في ديترويت الذي تم إيقافه عن العمل بعد تبادله الشتائم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو نصف مليون دولار تبرعات خلال 24 ساعة.

وأفاد موقع GoFundMe، بأن تي. جيه. سابولا، عامل مصنع فورد في ديترويت، تمكن من جمع قرابة 500 ألف دولار كتبرعات.

ووصف القائمون على حملة التبرعات سابولا بأنه وطني أمريكي. وتسعى العريضة إلى تقديم مساعدة مالية لمن أهان ترامب بسبب إيقافه عن العمل في المصنع.

ووفقا للمنصة، تم جمع أكثر من 480 ألف دولار أمريكي له خلال 22 ساعة. والهدف النهائي هو 800 ألف دولار أمريكي. وقد تم جمع أكثر من 21 ألف تبرع.

وكان موقع TMZ قد أفاد سابقا أنه خلال جولة ترامب في مصنع فورد في ديترويت، صرخ أحدهم بعبارة مسيئة في وجه الرئيس الأمريكي.

ورد ترامب على الرجل برفع إصبعه الأوسط وإهانته. وأوضحت صحيفة واشنطن بوست أن الرجل الذي كان يصرخ في وجه ترامب هو عامل خط التجميع تي جيه سابولا البالغ من العمر 40 عاا، والذي قال إنه تم إيقافه عن العمل في انتظار إجراء تحقيق في الحادث.

