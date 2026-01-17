ترامب يكشف عن مشروب يساعده في الحفاظ على حدة ذهنه وصفاء عقله.. ما هو؟

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إلى المشروب المفضل الذي يتناوله يوميا للمحافظة على قوة ذهنه وصفاء عقله.

وشدد الرئيس الرئيس ترامب، على أن الحليب يساعده فعلا في المحافظة على ذهنه متيقظا وصلبا.

وقال ترامب: “وبهذا الشكل، شرب الحليب سيحسن قدراتكم المعرفية… قوموا بحل اختبار معرفي. لقد خضت الكثير من الاختبارات. وتفوقت في كل واحد منها لأنني أشرب الحليب بشكل منتظم”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه ينتظر بلهفة إمكانية الاستمتاع بشرب الحليب عندما يفتح باب الثلاجة.

ويشار إلى أن مجموعة من الأطفال حضرت اللقاء أيضا لتسليط الضوء على أهمية الحليب للنمو والتطور.

وقام الرئيس ترامب بمنح أحد الصبية ميدالية تقديرا لعرضه التقديمي حول كيفية إنتاج الحليب.

ومن المعروف أن ترامب كان قد تباهى عدة مرات أن درجاته العالية في اختبارات الذكاء فاجأت حتى الأطباء.

كما ينتهز ترامب كل فرصة للإشارة إلى أن الرئيسين الديمقراطيين السابقين جو بايدن وباراك أوباما هما الوحيدان اللذان لم يخضعا لمثل هذه الاختبارات.

المصدر: نوفوستي