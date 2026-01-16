والي الخرطوم: تقديم الخدمات الصحية حق أصيل للمواطن

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن تقديم الخدمات حق أصيل للمواطن.

وقال أن من واجب الدولة العمل على تحسين وتطوير المرافق الخدمية موضحاً أن المليشيا المتمردة انتهجت سياسة تدمير المرافق الخدمية بهدف إذلال المواطن والنيل من استقراره إلا أن إرادة الشعب السوداني أثبتت العزيمة والإصرار على الصمود والبقاء وبناء الوطن من جديد.

جاء ذلك خلال حفل إفتتاح مركز صحي حي المقرن بوسط الخرطوم وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقودها الولاية لإعادة الإعمار وتطبيع الحياة المدنية وإحياء المرافق الخدمية الأساسية بعد ما تعرضت له من دمار بحضور المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ عوض حامد والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة بوزارة الصحة.

وأشار الوالي إلى أن ولاية الخرطوم ماضية بخطى ثابتة في استكمال حزمة الخدمات الأساسية ضمن خطة شاملة لإعادة الإعمار كاشفاً عن تكوين لجان متخصصة لتطوير منطقة المقرن باعتبارها من المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والسياحية لوقوعها عند ملتقى النيلين .

ودعا والي الخرطوم مجالس إدارات الجامعات والبنوك والمؤسسات والشركات التي تتخذ من المنطقة مقار لها إلى الاضطلاع بدورها في دعم جهود الإعمار والمشاركة الفاعلة في إسناد لجنة التطوير وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية.