وزير الصحة الاتحادي يشيد بدعم تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا

رحّب وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، الخميس، بالقاعة الكبرى بمقر الوزارة في الخرطوم، بوفد تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا)، برئاسة الدكتور ياسر يوسف الأمين مدير التجمع، إلى جانب الدكتور ذاهر سهلول مدير منظمة ميد قلوبال ، والدكتور محمد الأمين أبومنقة المدير الإقليمي لمنظمة سابا، والدكتور فيصل أحمد النور المدير القطري للمنظمة، وعدد من الضيوف.

أعرب الوزير عن شكره لتجمع سابا على سرعة الاستجابة، مؤكداً أن مشروع تأهيل مستشفى بحري ودعم تشغيله لمدة ستة أشهر يُعد نموذجاً يحتذى به كما شدّد على أهمية التدريب المستمر للكوادر الطبية، داعياً إلى وضع رؤية واضحة للعام الجديد، والاهتمام بكوادر جامعة العلوم الصحية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتجهيز ميزات الأطباء.

من جانبه، ثمّن مدير منظمة سابا الدكتور ياسر يوسف الأمين جهود وزارة الصحة الاتحادية، واصفاً إياها بالوزارة المميزة بين الوزارات، مؤكداً استمرار الدعم لتقوية النظام الصحي في السودان.

وأوضح أن عام 2026 سيشهد تأهيل العديد من المؤسسات الصحية، مع تنفيذ مشاريع تهدف إلى استبقاء الكوادر الطبية داخل البلاد.