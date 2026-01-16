المندوب الدائم بجنيف، ينقل تحيات فخامة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي إلى الرئيس السويسري

خلال لقائه برئيس الاتحاد السويسري السيد غاي بارميلان بمناسبة حفل التنصيب، والعام الميلادي الجديد، نقل السيد السفير حسن حامد سفير السودان المعتمد لدى الاتحاد السويسري، تحيات وتهاني فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للرئيس السويسري.

وقد أعرب السفير عن تطلعه لإسناد سويسرا ودعمها لمبادرة حكومة الأمل للسلام التي قدمها دولة رئيس مجلس الوزراء البروفسور كامل الطيب ادريس لمجلس الأمن مثمناً مواقف سويسرا ومؤكداً أهمية دورها المقدر في دعم السودان في هذه المرحلة.