«لا أعلم كيف ما زال حيًا».. وزير الصحة الأمريكى: ترامب يمتلك أسوأ نظام غذائي

صرح وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، روبرت ف. كينيدى جونيور، بأن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب يمتلك أسوأ عادات غذائية بين جميع أعضاء إدارته، لكنه أشاد بقدرته المذهلة على التحمل.

وفى مقابلة بُثت يوم الثلاثاء الماضى، فى بودكاست «كاتى ميلر»، أشار كينيدى إلى الرئيس عندما سُئل عن أكثر من يمتلك عادات غذائية «غير متزنة»، قائلًا: «الأمر المثير للاهتمام بشأن الرئيس هو أنه يتناول طعامًا غير صحى، مثل الوجبات السريعة، والحلوى، والمشروبات الغازية للدايت، إنه يشرب هذه المشروبات طوال الوقت».

وأوضح ف. كينيدى: «يتمتع بصحة ممتازة، لا أعرف كيف أنه على قيد الحياة، لكنه كذلك»، مُضيفًا أن انطباعه بأن نظام ترامب الغذائى سيئ، ربما يكون نابعًا من سفره مع الرئيس، إذ إنه لا يتناول الوجبات السريعة إلا أثناء سفره.

وتابع: «إذا سافرت معه، قد يتبادر إلى ذهنك أنه يستهلك كميات كبيرة من المواد الضارة طوال اليوم، ولا تعرف كيف يستطيع المشى، فضلًا عن كونه أكثر شخص نشيط قابلناه فى حياتنا، لكننى أعتقد أنه فى الواقع يتناول طعامًا جيدًا فى العادة».

ونوه وزير الصحة الأمريكى، إلى أن مدير مراكز خدمات الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS)، محمد أوز، راجع سجلات ترامب الطبية، موضحًا: «أن لديه أعلى مستويات هرمون التستوستيرون التى رآها على الإطلاق لشخص تجاوز السبعين من عمره».

وانتشرت تقارير واسعة النطاق عن ولع الرئيس الأمريكى، بالوجبات السريعة، فعندما عاد إلى البيت الأبيض العام الماضى، أعاد زر خدمة صف السيارات الشهير على مكتبه، والذى كان يُستخدم لاستدعاء الموظفين لجلب المزيد من «المشروب الغازية للديات».

يُذكر أن كينيدى ركز خلال فترة ولايته بشكل كبير على محاولة تغيير النظام الغذائى للأمريكيين، بما فى ذلك الدعوة إلى وضع حدود للسكر والأطعمة فائقة المعالجة، ففى الأسبوع الماضى، كشف البيت الأبيض عن إرشادات غذائية جديدة، مُصوَّرة على شكل هرم مقلوب، حيثُ وُضِعت الخضراوات والفواكه والبروتينات ومنتجات الألبان والدهون الصحية فى قمته، والحبوب الكاملة فى قاعدته.

