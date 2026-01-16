عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الوساطة لحل مشكلة أزمة تقاسم مياه نهر النيل مع إثيوبيا، في رسالة نشر نصها الجمعة، عبر حسابه الخاص على موقع “تروث سوشال”.

الرسالة تضمنت تقدير ترامب للدور الذي لعبه نظيره المصري في التهدئة بين إسرائيل وحماس في الحرب التي اندلعت عقب أحداث 7 أكتوبر عام 2023.

وقال ترامب في رسالته: “انطلاقًا من روح صداقتنا الشخصية، ومن التزام الولايات المتحدة بالسلام وبرفاهية الشعب المصري، فإنني مستعد لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل، وبمسؤولية، إلى حل نهائي لمسألة تقاسم مياه النيل مرةً واحدة وإلى الأبد” بحسب نص الرسالة.

وأضاف ترامب: “تؤكد الولايات المتحدة أن أي دولة في هذه المنطقة لا ينبغي لها أن تنفرد بالسيطرة على الموارد الثمينة لنهر النيل، أو أن تُلحق الضرر بجيرانها نتيجة لذلك”

وقال ترامب أيضا إنه مع توافر خبرات فنية مناسبة، ومفاوضات عادلة وشفافة، ودور قوي للولايات المتحدة في المتابعة والتنسيق بين الأطراف، يمكن التوصل إلى اتفاق دائم يخدم جميع دول حوض النيل.

الاتفاق الذي يأمل ترامب التوصل إليه سيضمن إطلاق كميات مياه يمكن التنبؤ بها خلال فترات الجفاف وسنوات القحط الطويلة لصالح مصر والسودان، مع تمكين إثيوبيا في الوقت ذاته من توليد كميات كبيرة جدًا من الكهرباء، يمكن لكل من مصر والسودان الاستفادة منها، وفقا لنص الرسالة.