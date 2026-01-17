شاهد بالفيديو.. استقبلهم بكل تواضع.. مواطنون سودانيون يتسابقون على تقبيل الرئيس البرهان والجمهور: (المقطع دا سيتسبب في موت قحاتي أو جنجويدي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال آلاف الاعجابات بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, جالساً وسط المواطنين.

البرهان استقبل المواطنين بتواضع كبير وفقاً لما رصد أحد الحاضرين, حيث سارع مواطن على تقبيله في خديه وسط حفاوة وضحكات رئيس مجلس السيادة, ومطالبات صاحب الفيديو بعدم التزاحم قائلاً: (يا جماعة براحة واحد واحد).

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, الفيديو بسعادة كبيرة مع تعليقات ساخرة أبرزها: (المقطع دا سيتسبب في موت قحاتي أو جنجويدي).

محمد عثمان _ النيلين