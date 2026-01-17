الناشط منذر محمد يحكي مواقف جميلة مع السلطانة هدى عربي: (مرة ماشي لأصحابي قالت لي هاك أعزمهم ما تخليهم يدفعوا وعندما قررت السفر لحضور حفلها قطعت التذاكر وقالت لي انت طالب ركز في قرايتك)

حكى الناشط السوداني, المعروف منذر محمد, جملة من المواقف الجميلة التي بدرت من الفنانة الشهيرة هدى عربي, وذلك عبر تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الناشط المقرب من الفنانة الملقبة بالسلطانة, عدد كبير من المواقف خلال فترة تواجدهما بالخرطوم, قبل “الحرب” وبعدها.

وقال منذر, في تدوينته التي أرفق معها صورة تجمعه بالمطربة الشهيرة: (كُنت بعرف السلطانة شغاله وين وامشي احضر الحفله من تشوفني تضحك وتعرف اني جيت ساي.

كنت بحرص على المسافه اكتفي بالاستماع وبهجة السلام ، لمن الحفله تنتهي تحرص توصلني او تشوف زول يوصلني وتطمن علي ، أنا كُنت مُحب لي فنها وهي كانت ام في تعاملها.

أتذكر يوم في سبارك سيتي ٢ شغاله زواج لمن وصلنا لقت حبوبه قاعده في الواطه دايره تتوضى وتصلي قالت ليها يا امي تعالي اتوضي في العربيه وشيلي المصلايه وقالت لي يا منذر ما تدخل معاي شوفها وقيف معاها واقفل العربيه,

بعديها بي كم يوم كنت ماشي لي اصحابي قالت لي هاك أعزمهم ما تخليهم يدفعو ، ما فرزت تعاملها من محمد ولدها

لطيفه وبشوشه وكريمه وجميله وحقيقي مواقفها نبيلة.

مره سافرت مخصوص احضر ليها حفلة ( قبل الحرب ) لمن عرفت اني جيت آصرت تدفع لي حق التذاكر وانت طالب وركز في قرايتك.

عموماً لمن حبيت هدى لي الفن خلتني احبها فناً وشخصاً ابسط شي اني اقول حقها والعملتو معاي ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله فنانتي الاولى سلطانة فناً وأخلاقاً.. شكراً).

محمد عثمان _ النيلين