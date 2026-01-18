وائل جمعة: المحليون أفضل من المحترفين في منتخب مصر .. محمد صلاح ومرموش أضاعا ضربات الترجيح لمنتخب مصر

وجه وائل جمعة، مدافع منتخب مصر الأسبق، رسالة قوية عقب احتلال الفراعنة المركز الرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب.

وخسر الفراعنة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 2-4 مساء السبت بعد التعادل دون أهداف في مواجهة المركز الثالث.

وقال جمعة عبر قناة بي إن سبورتس إن المنتخب المصري استطاع تحقيق لقب كاس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي في نسخ 2006، 2008، 2010 باعتماده على اللاعبين المحليين.

وأضاف: “لعبنا في مباراة نيجيريا بشكل أفضل وكان 95% من قوام المنتخب من لاعبين محليين، واليوم كان المحليون أفضل من المحترفين”.

وأكد أن أفضل لاعبي منتخب مصر في البطولة كان ياسر إبراهيم وهو لاعب محلي موضحاً أنه اللاعب الذي لا يريد اللعب للمنتخب بكل طاقته وتقديم 150% من طاقته يجب ألا ينضم للفراعنة.

وأتم: “إنهم يمثلون منتخب مصر وليس منتخب لاعب بعينه، وكرة القدم لا تعترف بالأسماء بل نحتاج للاعبين يبذلوا كل ما لديهم من مجهود في الملعب”.

ويضم منتخب مصر بين صفوفه في البطولة 6 لاعبين ينشطون خارج البلاد على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي.

كووورة