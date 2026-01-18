محمد صلاح يقود ملف “التجنيس الرياضي” بمنتخب

أنهى منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا باحتلال المركز الرابع، وسط مشاعر مختلطة لدى الجماهير، بين خيبة أمل أو رضا بالنتيجة بعد التوقعات المنخفضة قبل البطولة.

وخلال مراحل البطولة تطرق المدرب حسام حسن والقائد محمد صلاح إلى مشكلة عدم امتلاك مصر ما يكفي من المحترفين في أوروبا، مقارنة بكبار المنافسين في إفريقيا.

وتحظى تشكيلة مصر فقط بصلاح أيقونة ليفربول، وزميليه في الهجوم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، ولا يشارك الثلاثي بانتظام مع فرقهم هذا الموسم.

وكشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمحطة “ON Sport” أن صلاح أبدى استعداده للمساعدة في ملف جذب مواهب من حاملي الجنسية المزدوجة المنتشرين بأندية أوروبية.

وقال أبو زهرة: “تحدثت مع صلاح بعد مباراة نيجيريا، قلبه على البلد، وأبدى استعداده للتعاون معنا في أكثر من ملف، مثل اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية الذين نتواصل معهم حالياً، رحب بالحديث مع أي لاعب لإقناعه”.

وأضاف: “صلاح قال لي: أنا تحت أمر البلد في أي وقت، وإذا احتاجني اتحاد الكرة في أي أمر فأنا جاهز للمساعدة، وجاهز لخدمة الكرة في مصر”.

وواصل: “محمد صلاح قدم نموذجاً رائعاً طوال مشوار البطولة وأتمنى أن يستمر لأطول فترة مع منتخب مصر”.

الشرق