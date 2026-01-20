هيئة الاتهام تتلو خطبة الادعاء الافتتاحية في محاكمة غيابية لـ(201) متهماً من مليشيا الدعم السريع ومتعاونين معها بمحكمة بورتسودان

استمعت محكمة مكافحة الإرهاب، بمجمع محاكم الجنايات، بورتسودان الاثنين، برئاسة مولانا محمد سر الختم، إلى خطبة الادعاء الافتتاحية التي قدمتها هيئة الاتهام، وذلك في إطار إجراءات محاكمة غيابية في الدعوى الجنائية رقم (10/50 لسنة 2023)، ضد (201) متهماً من مليشيا الدعم السريع ومتعاونين معها.

وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بدعم التمرد، والمشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، إلى جانب ارتكاب جرائم أخرى وُصفت بالخطيرة.

وفي تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أوضح مولانا ماهر سعيد، رئيس النيابة العامة ورئيس هيئة الاتهام، أن هذه القضية تُعد من أضخم القضايا التي باشرتها النيابة العامة بالتنسيق مع قوات الشرطة، مشيراً إلى أن إجراءات التحري استغرقت أكثر من عامين ونصف، تم خلالها جمع وتحليل بينات وقرائن متكاملة ودقيقة.

وبيّن أن الدعوى تشمل أكثر من (21) مادة اتهام، من بينها المواد (21، 22، 25، 26، 50، 51، 57، 58، 162، 163، 175، 186، 187، 188، 189، 191/10) من القانون الجنائي لسنة 1991م، إلى جانب المواد (5، 6، 9، 10) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادة (34) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م.

وأضاف أن ملف الاتهام أُعد بعناية فائقة، حيث جرى حصر المتهمين وتحديد بياناتهم الرباعية، ومخاطبة السجل المدني وسجلات الأراضي، واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الوقائع المنسوبة إليهم.