روسيا.. إيرادات المشاريع النووية الخارجية فاقت التوقعات

أعلن مدير مؤسسة “روساتوم” الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف أن إيرادات القطاع النووي وحقيبة الحجوز الأجنبية على المفاعلات الروسية تجاوزت التوقعات، رغم محاولات الضغط والعقوبات.

وقال ليخاتشوف في تقريره لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اليوم: “رغم الضغوط الخارجية تجاوزنا المؤشرات المخطط لها في الإيرادات الخارجية ومحفظة الطلبيات الأجنبية”.

وردا على سؤال حول مدى اعتماد “روساتوم” على الواردات، كشف ليخاتشوف أن الشركة حققت استقلالا بنسبة 100% في مجال البنية التحتية الحيوية، بينما بلغت نسبة الاعتماد على البرمجيات المحلية 80% عبر جميع مشاريعها.

دور محوري في المنافسة العالمية

أكد ميشوستين على الدور الخاص لمؤسسة “روساتوم” في نيل روسيا مراكز ريادية في سوق الطاقة النووية، وقال: “أشار رئيس البلاد إلى أن روسيا يجب أن تمتلك كفاءاتها وتقنياتها الخاصة في المجالات الرئيسية، وأن توفر لنفسها المواد والمكونات الأساسية. وحيثما تتوفر لنا الإمكانات والكفاءات، يجب علينا بالطبع شغل مكانة رائدة في السوق العالمية. هنا دور خاص لشركتكم، أولا وقبل كل شيء، في بناء محطات طاقة صديقة للبيئة وتزويد منازلنا وشعبنا وأعمالنا بالكهرباء والتدفئة والطاقة دون انقطاع”.

وأشاد رئيس الحكومة بالحلول المتطورة التي تقدمها “روساتوم” في مجالات الطيران والطاقة والطب والصيدلة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى بما في ذلك ممر الملاحة الشمالي بالمفاعلات التي تؤمنها لكاسحات الجليد الروسية.

وسلط ميشوستين الضوء على مساهمة مؤسسة “روساتوم” في تطوير الاقتصاد والمجال الاجتماعي في روسيا، مشيرا إلى أنها أكبر شركة في مجال الطاقة النووية، حيث تدير حوالي 600 مؤسسة وتوفر 20% من إجمالي الكهرباء في البلاد.

