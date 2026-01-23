بسبب طلبه “محاكاة” بوتين على حصان.. مفوض شرطة بريطاني يخضع للتحقيق

خضع مفوض للشرطة والجريمة في بريطانيا للتحقيق بعد أن طلب من ضابطة شرطة تنظيم جلسة تصوير له على غرار صورة شهيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يظهر عاري الصدر يمتطي جوادا.

وحسب تقرير لصحفية “ديلي ميل”، فإن روبرت ماثيوز، مفوض شرطة ليسترشير وروتلاند، بعث رسالة إلكترونية إلى الضابطة يطلب فيه المساعدة في تنظيم جلسة تصوير لحملته الانتخابية القادمة.

وأُحيلت الرسالة إلى المكتب المستقل لمراقبة سلوك الشرطة، الذي أفاد بأنه لم يجد ما يشير إلى ارتكاب جريمة جنائية.

وستناقش اللجنة الفرعية للشكاوى التابعة للجنة الشرطة والجريمة في ليستر وليسترشير وروتلاند هذه الوثيقة التي تم تسريبها إلى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وجاء في بيان لمكتب مراقبة سلوك الشرطة أن السيد ماثيوز “أرسل بريدا إلكترونيا بمبادرة منه إلى ضابطة شرطة في شرطة ليسترشير، يطلب منها ترتيب التقاط صورة له فوق حصان لاستخدامها في منشوره الانتخابي، مشيرا إلى صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يظهر عاري الصدر على ظهر حصان (كنموذج)”.

وقال مكتب مراقبة سلوك الشرطة إن الشكوى تتعلق بـ”ادعاءات التحريض المتعمد على ارتكاب جريمة أو المساعدة فيها، وسوء السلوك في الوظيفة العامة”.

وقال متحدث باسم المكتب: “يُزعم أن المخالفات وقعت عندما طُلب من ضابطة شرطة عاملة المشاركة في (صنع) مواد دعاية انتخابية”.

وأكد المكتب أنه لم يجد أدلة تشير إلى احتمال ارتكاب جريمة جنائية، وأعيدت القضية إلى لجنة الشرطة والجريمة، على أن تجتمع لجنة فرعية صغيرة فيها مع ماثيوز لمناقشة هذا الأمر.

يذكر أن الصور الشهيرة لفلاديمير بوتين، وهو عاري الصدر ويمتطي حصانا، تم التقاطها خلال إجازة قضاها في منطقة تيفا في جنوب سيبيريا في أغسطس 2009، حيث كان وقتها يشغل منصب رئيس وزراء روسيا.

المصدر: “ديلي ميل”