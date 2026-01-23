رسميا.. الاتحاد المصري يحسم مصير حسام حسن حول قيادة منتخب “الفراعنة” في كأس العالم 2026

جدد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الثقة في المدرب الوطني حسام حسن معددا المكاسب التي حققها المنتخب في كأس إفريقيا 2025 التي نال فيها “الفراعنة” المركز الرابع.

ومؤخرا بعد انتشار أنباء حول إمكانية إقالة حسام حسن وتعيين مدرب جديد لقيادة “الفراعنة” في مونديال 2026، أكد أبو ريدة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مقر الاتحاد المصري استمرار حسام حسن مع المنتخب، حيث قال “كلنا ندعم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام وجهازه بالكامل، وهم على أعتاب مرحلة أقوى وأهم وهي الاستعداد لكأس العالم، وأكيد نحن كاتحاد كرة ومجلس إدارة ندعمهم بكل بقوة ونوفر لهم كل الإمكانيات، وهذا دورنا منذ اليوم الأول ولم يتغير”.

وتابع “أشكر الجهاز الفني للمنتخب فردا فردا، وكذلك أشكر اللاعبين نظرا للمجهود الكبير والروح القتالية في البطولة”.

وأضاف “الحمد لله، المكاسب كثيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، منها النزول بمعدل الأعمار، وظهور لاعبين جدد، بجانب التأهل لنصف النهائي، واليوم نتحدث عن الاستعداد لكأس العالم، وندعم جهازنا ولاعبينا بكل قوة قبل كأس العالم، لكي نحقق طموحات الجماهير في مستوى أعلى وأقوى، ودورنا كالعادة أن نوفر لمنتخبنا كل أجواء ومقومات النجاح، وهناك برنامج إعداد قوي ومميز للمنتخب، بالتنسيق مع الكابتن حسام سنلعب مباراتين في مارس مع منتخبي السعودية وإسبانيا، ثم مباراتين في مايو”.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم