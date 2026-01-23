الصين تضخ استثمارات ضخمة في “المثلث الذهبي” بمصر

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن اعتزام مجموعة “شينج فا” (XINGFA) الصينية ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى ملياري دولار في قطاع التعدين المصري.

وأوضح الوزير أن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها مع وفد من المجموعة برئاسة تشينج يالي، استعرض خلالها الوفد المخطط الطموح لتحويل منطقة “المثلث الذهبي” في صعيد مصر إلى قاعدة صناعية كبرى، وإنشاء أكبر مركز إنتاج للمجموعة خارج الأراضي الصينية.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذا المشروع يتماشى تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية المصرية للنهوض بقطاع التعدين، والتي تهدف إلى الانتقال من تصدير الخامات الأولية إلى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستوفّر كل أشكال الدعم اللوجستي والفني لتسريع توقيع مذكرة التفاهم وبدء التنفيذ الفعلي للمشروع، مؤكدًا أن مصر “تفتح أبوابها أمام الشركات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لبناء قاعدة صناعية صلبة”.

من جانبهم، أوضح مسؤولو مجموعة “شينج فا” أن المشروع سيُنفَّذ على ثلاث مراحل متكاملة، تبدأ من التنقيب عن خام الفوسفات واستخراجه، وصولًا إلى تصنيع كيماويات متخصصة ومنتجات عالية الجودة. كما أشادوا بالمناخ الاستثماري المحفّز في مصر، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها منطقة “المثلث الذهبي” كموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإفريقية والأوروبية.

ويمثّل هذا الاستثمار خطوة محورية في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، حيث تسعى “شينج فا” من خلاله إلى نقل الخبرات الفنية المتطورة وتوطين صناعات حيوية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق آلاف فرص العمل.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير المصري دعوة للجانب الصيني للمشاركة في “منتدى مصر للتعدين” المقرر عقده في سبتمبر المقبل، بينما دعا رئيس المجموعة الصينية الوزير لزيارة مقر الشركة في الصين للاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي.

المصدر: RT