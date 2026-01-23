رونالدو يحطم الرقم القياسي لحمد الله ويكتب تاريخا جديدا مع النصر السعودي

كتب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخا جديدا مع فريقه النصر السعودي بعدما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي في جميع البطولات.

وسجل رونالدو هدفا في شباك ضمك زين به فوز النصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس الأربعاء، لحساب الجولة الـ17 من دوري روشن للمحترفين، ليستعيد الوصافة برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

ورفع رونالدو رصيده إلى 116 هدفا بقميص النصر في مختلف المسابقات منذ وصوله في يناير 2023، ليصبح الهداف التاريخي لأجانب “العالمي”، متخطيا المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 115 هدفا بقميص النصر ويلعب حاليا في صفوف نادي الشباب السعودي.

وبات رونالدو على بعد 15 هدفا من ثاني الهدافين التاريخيين لنادي النصر على الإطلاق، وهو اللاعب السعودي محمد السهلاوي الذي سجل بقميص الفريق 131 هدفا، بينما يتصدر القائمة الأسطورة ماجد عبدالله بـ 259 هدفا، ليصبح رونالدو ثالث الهدافين التاريخيين للنصر بشكل عام.

ووصل النجم البرتغالي إلى الهدف رقم 960 في مسيرته ليصبح على بعد 40 هدفا من “حلم الألف”.

وسبق أن تحدث رونالدو في تصريحات إعلامية عن رغبته في الوصول إلى الهدف الـ1000 في مسيرته، كأحد أهدافه في المستقبل القريب.

