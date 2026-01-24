غوارديولا يحدد أفضل فريق كرة قدم في العالم

كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن النادي الذي يراه حاليا الأفضل في العالم.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”، إن أرسنال هو أفضل فريق كرة قدم في العالم.

وتابع “إنهم أفضل فريق في العالم، أنظروا إلى ما يفعلونه في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة”.

وأوضح المدرب الإسباني “إنهم الفريق الأفضل الآن، ونأمل أن نقترب منهم، نتحسن أكثر وأكثر، وأن يمنحوننا الفرصة للحاق بهم (في صدارة الدوري الإنجليزي)”.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن السيتي، كما حقق الفريق مشوارا مثاليا في دوري أبطال أوروبا بـ7 انتصارات خلال 7 مباريات.

وتقبل غوارديولا المستوى المتراجع لفريقه، بما يجعله يواجه مهمة صعبة للحاق بأرسنال، لكنه يبقى متفائلا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نادي ولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي غدا السبت، حيث يمتلك سيتي فرصة لتقليل الفارق مع أرسنال إلى 4 نقاط.

أما أرسنال فيخوض مواجهة قوية عندما يستضيف مانشستر يونايتد يوم الأحد.

روسيا اليوم