الهلال السوداني يعود بتعادل ثمين من أرض صن داونز

حقق الهلال السوداني، تعادلًا مثيرًا أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لمثلهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

بادر الهلال بالتسجيل مبكرًا عن طريق نجمه عبد الرازق عبد الرؤوف عمر في الدقيقة 15، لكن الفريق المضيف عاد سريعًا وعدل النتيجة عبر البرازيلي آرثر ساليس في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، تقدم صن داونز مجددًا عبر تيبوهوموكيانا في الدقيقة 64، قبل أن يرد الهلال بتألق عبد الرازق عبد الرؤوف عمر مجددًا ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 71.

وبهذا التعادل، حافظ صن داونز على صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الهلال الذي يملك نفس الرصيد. ويستعد الفريقان لمواجهة فاصلة في الجولة الرابعة لتحديد بطل المجموعة.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، يستضيف سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي غدًا مولودية الجزائر، علما بأن كل فريق يملك نقطة واحدة فقط.

