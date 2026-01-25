متجاهلا كل التكهنات.. مانشستر سيتي يغازل عمر مرموش وسط غموض مستقبله

تغنى نادي مانشستر سيتي بالنجم المصري عمر مرموش وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله رفقة الفريق الإنجليزي وإمكانية رحيله في موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

وانتشرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تفيد أن مرموش لديه فرصة لمغادرة مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الجاري مع تواجده على رادار أندية مثل أستون فيلا، توتنهام، جالطة سراي، فناربخشة وبوروسيا دورتموند بسبب قلة فرص اللعب المنتظم تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

وتجاهل مانشستر سيتي كل الضجيج المصاحب لمستقبل عمر مرموش حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع “إكس” رسالة تخص صاحب الـ26 عاما وكتب: “في مثل هذا اليوم من عام 2025 أصبح عمر مرموش لاعبا سماويا” حيث نوه بذلك للذكرى الأولى لانتقال المصري إلى ملعب “الاتحاد” قبل عام.

كما نشر مقطع فيديو لمر مرموش يظهر من خلاله وهو يسجل هدفه الصاروخي الرائع في شباك بورنموث الذي فاز بهدف الموسم من الدوري الإنجليزي 2024-2025 وكتب: “عام من مرموش”.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني وشارك في 41 مباراة رفقة مانشستر سيتي حيث سجل 9 أهداف وصنع 4.

المصدر: RT