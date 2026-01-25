ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئا بشأن يورغن كلوب

ارتبط يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق في الأذهان كأحد أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد خلفا للمدرب السابق تشابي ألونسو والذي توصل لاتفاق مع ناديه على فسخ عقده بالتراضي.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية فإن ريال مدريد قرر تعليق أي تحرك محتمل للتعاقد مع يورغن كلوب والذي كان يعد الخيار الأنسب والأكثر واقعية على الرغم من التكهنات التي أثيرت حول ماوريسيو بوتشيتينيو.

وعلى الرغم من ابتعاد يورغن كلوب عن إدارة الأندية حيث يعمل حاليا رئيسا لقسم كرة القدم العالمية في ريد بول إلا أن وظيفة تدريب ريال مدريد من بين الوظائف القليلة التي قد تغريه للعودة.

وترغب إدارة ريال مدريد في منح ألفارو أربيلوا الوقت الكافي لإثبات جدارته حيث يهدف هذا القرار إلى حماية مكانته في غرفة الملابس وتجنب انطباع أنه مجرد بديل مؤقت.

ويعطي ريال مدريد الأولوية للاستقرار الداخلي مع مراقبة النتائج عن قرب.

وعلى الرغم من خروج ريال مدريد على يد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا إلا أن الفريق عاد ليحقق فوزا كبيرا على حساب موناكو بستة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل النادي وصافة ترتيب “الليغا” برصيد 48 نقطة خلف صاحب المركز الأول برشلونة بفارق نقطة واحدة.

المصدر: RT