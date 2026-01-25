رياضية
رئيس بعثة الهلال إلى جنوب أفريقيا يشيد بالدبلوماسية السودانية تجاه الأندية
أشاد الدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال، رئيس بعثة النادي إلى جنوب إفريقيا، بدور الدبلوماسية السودانية، تجاه الأندية الرياضية في كافة الدول، ووجه الشكر لسفير السودان بجنوب أفريقيا عثمان أبو فاطمة وطاقمه، على الاستقبال الحار لممثل السودان والكرم الفياض .
وكانت بعثة الهلال المتواجدة بجنوب أفريقيا قد لبت دعوة السفير صباح السبت قبل التوجه إلى العاصمة الرواندية كيجالي، لخوض الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي .
وحقق الهلال نتيجة إيجابية أمام صن داونز ببريتوريا بالتعادل معه بهدفين لكل فريق .
سونا