رئيس بعثة الهلال إلى جنوب أفريقيا يشيد بالدبلوماسية السودانية تجاه الأندية

أشاد الدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال، رئيس بعثة النادي إلى جنوب إفريقيا، بدور الدبلوماسية السودانية، تجاه الأندية الرياضية في كافة الدول، ووجه الشكر لسفير السودان بجنوب أفريقيا عثمان أبو فاطمة وطاقمه، على الاستقبال الحار لممثل السودان والكرم الفياض .