كيليان مبابي يمسح دموع براهيم دياز “المجروح” بواسطة بانينكا

نجح كيليان مبابي في مداواة جراح زميله براهيم دياز بالتسجيل على طريقة “بانينكا”، خلال فوز ريال مدريد 2-0 على فياريال، لينتزع صدارة الليغا ولو بشكل مؤقت.

وتعرض دياز لانتقادات قاسية بسبب إهدار ركلة جزاء على طريقة بانينكا خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، ودفع الثمن بعدما سجلت السنغال هدفاً وفازت 1-0 على المغرب يوم الأحد الماضي.

وبعد أقل من أسبوع، حصل مبابي على ركلة جزاء بنفسه أمام فياريال، ثم سجلها على طريقة بانينكا.

وأظهرت لقطات شبكة Movistar أن مبابي يقول لزميله دياز “من أجلك أنت.. من أجلك أنت”.

واحتفل مبابي مع زميله دياز الذي شارك كبديل لأور مرة بعد إحباط خسارة كأس أمم إفريقيا، حيث كان اللاعب على وشك قيادة بلاده لإنهاء صيام دام 50 عاماً عن حصد اللقب القاري.

ونال دياز جائزة “هداف إفريقيا” برصيد 5 أهداف، لكن إهدار ركلة الجزاء جعل اللاعب يتألم.

وتحلى دياز رغم الألم بالروح الرياضية أثناء تكريم بابي غاي لاعب فياريال، قبل مواجهة ريال مدريد، بعدما أحرز هدف تتويج السنغال باللقب.

الشرق